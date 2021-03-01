Федосеева-Шукшина решила сохранить брак с Алибасовым

Лидия Федосеева-Шукшина 1 марта распорядилась сохранить брак со своим мужем, музыкальным продюсером Бари Алибасовым. Об этом сообщила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
1 марта суд начал рассматривать апелляцию артистки на предыдущее решение суда о разводе, который изначально она же и инициировала.
Адвокат рассказала, что Лидия Николаевна очень переживает за супруга, так как он "в плохом состоянии". Она считает, что может защитить Алибасова, пока является его законной женой А у Бари Каримовича забрали телефон и все заявления от его имени делают его представители.
Судья потребовала, чтобы и актриса, и ее муж предоставили заявления, подписанные собственноручно. Развод отложен до 4 марта.
Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись, сообщил 24 декабря PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
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