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Федосеева-Шукшина решила сохранить брак с Алибасовым

, 16:47 Источник: Комсомольская правда

Федосеева-Шукшина решила сохранить брак с Алибасовым
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: соцсети

Лидия Федосеева-Шукшина 1 марта распорядилась сохранить брак со своим мужем, музыкальным продюсером Бари Алибасовым. Об этом сообщила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

1 марта суд начал рассматривать апелляцию артистки на предыдущее решение суда о разводе, который изначально она же и инициировала.

Адвокат рассказала, что Лидия Николаевна очень переживает за супруга, так как он "в плохом состоянии". Она считает, что может защитить Алибасова, пока является его законной женой А у Бари Каримовича забрали телефон и все заявления от его имени делают его представители.

Судья потребовала, чтобы и актриса, и ее муж предоставили заявления, подписанные собственноручно. Развод отложен до 4 марта.

Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись, сообщил 24 декабря PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Сын Алибасова рассказал подробности о госпитализации продюсера.

НС

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