Сын Алибасова рассказал подробности о госпитализации продюсера

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23 января 2021, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Бари Алибасов, фото: АГН Москва/Global Look Press

Сын российского продюсера Бари Алибасова рассказал о госпитализации отца. Есть информация, что основатель группы «На-На» попал в реанимацию. Бари-младший привез его в больницу в отделение наркологии в пятницу, 22 января.

«Да ситуация простая, у папы небольшое осложнение с кровообращением, из-за этого он плохо ходит. Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за операционную память. Поэтому поехали его подлечить и заодно получить официальные диагнозы, что с ним все хорошо», - пояснил сын продюсера.

Бари-младший опроверг слова бывшего пиарщика Алибасова Вадима Горжанкина о том, что его отец алкоголик и у него болезни - от Альцгеймера до алкоголизма. Мужчина добавил, что у отца «просто последствия покушений, которые были на него».

Кроме того, Алибасов подал заявление в полицию на Горжанкина. Музыкант обвиняет бывшего пиарщика в клевете и мошенничестве.