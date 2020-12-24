Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись в суде

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24 декабря 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Бари Алибасов, фото: АГН Москва/Global Look Press

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись. Об этом сообщил в четверг, 24 декабря, PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.

«Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. 6 ноября она подала исковое заявление о расторжении брака», - уточнил он.

Горжанкин отметил, что «катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно». Он напомнил, что брак между парой был зарегистрирован два года назад – 20 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что Алибасов и его молодая помощница Виктория ждут ребенка. Девушка приняла решение, что будет рожать малыша.