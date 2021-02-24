Видео, как на Троекуровском кладбище прощались с Градовой

Аргументы Недели → Культура 13+

24 февраля 2021, 22:40 Источник: Пятый канал

Екатерина Градова, Фото: Instagram

В среду, 24 февраля, в Москве на Троекуровском кладбище в последний путь проводили заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову. Звезда фильма «Семнадцать мгновений весны» умерла 22 февраля на 75-ом году жизни.

На территорию Троекуровского кладбища в сопровождении кортежа въехал катафалк, который доставил тело артистки на «Аллею звезд». Проститься с Екатериной Градовой пришли друзья и родственники. Церемония была закрытой. К могиле легендарной актрисы несли цветы и венки.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что оказал содействие по организации похорон.

Ранее сообщалось, что недалеко от места захоронения Градовой расположены могилы Андрея Мягкова и Валентина Гафта.