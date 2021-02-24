Видео, как на Троекуровском кладбище прощались с Градовой

В среду, 24 февраля, в Москве на Троекуровском кладбище в последний путь проводили заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову. Звезда фильма «Семнадцать мгновений весны» умерла 22 февраля на 75-ом году жизни.
На территорию Троекуровского кладбища в сопровождении кортежа въехал катафалк, который доставил тело артистки на «Аллею звезд». Проститься с Екатериной Градовой пришли друзья и родственники. Церемония была закрытой. К могиле легендарной актрисы несли цветы и венки.
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что оказал содействие по организации похорон.
Ранее сообщалось, что недалеко от места захоронения Градовой расположены могилы Андрея Мягкова и Валентина Гафта.
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