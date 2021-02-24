Адвокат Маршани рассказал, как поделят наследство Градовой

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24 февраля 2021, 18:53 Источник: teleprogramma.pro

Екатерина Градова, Фото: Instagram

Адвокат Тимур Маршани рассказал, как могут поделить наследство заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой. Звезда фильма «Семнадцать мгновений весны» скончалась 22 февраля от ишемической болезни сердца.

Маршани отметил, что на имущество Градовой, в том числе недвижимость: дом под Владимиром, квартиру в областном центре, две квартиры в центре Москвы, могут претендовать три человека.

«Каждый из трех членов семьи Екатерины (муж, дочь и приемный сын) при отсутствии завещания имеет право претендовать на одну третью от наследства в равных частях, так как являются наследниками первой очереди», - пояснил он.

При этом Маршани напомнил о супружеской доли в 50% от всего имущества, а на три части делится уже оставшаяся половина.

Ранее сообщалось, что Екатерину Градову похоронили 24 февраля на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Недалеко от места захоронения актрисы расположены могилы Андрея Мягкова и Валентина Гафта.