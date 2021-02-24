Опубликованы кадры с места захоронения Мягкова

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24 февраля 2021, 16:23 Источник: Пятый канал

Андрей Мягков, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ globallookpress.com

СМИ показали могилу Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Актер скончался в ночь на 18 февраля в своей квартире в Москве на 83-м году жизни.

Мягкова похоронили 20 февраля. Сейчас место захоронения усыпано снегом и большим количеством цветов – розами и гвоздикам. Черно-белая фотография актера, стоявшая рядом с деревянным крестом, наполовину погрузилась в сугроб.

Отмечается, что рядом с Мягковым 24 февраля похоронили заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову. Звезда фильма «Семнадцать мгновений весны» ушла из жизни 22 февраля в возрасте 74 лет от ишемической болезни сердца.