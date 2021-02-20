Андрея Мягкова сегодня проводят в последний путь

Аргументы Недели → Культура 13+

20 февраля 2021, 08:16 Источник: МХТ

Андрей Мягков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Москве сегодня, 20 февраля, в последний путь проводят народного артиста РФ, актера театра и кино, педагога, режиссера Андрея Мягкова. Прощание с Андреем Мягковым пройдет в субботу в МХТ имени Чехова.

"В 10.00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3), после неё — отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы", - сообщается на сайте театра.

Мягков скончался в четверг, 18 февраля, на 83-м году жизни. У него осталась супруга актриса, педагог Анастасия Вознесенская.

В МХТ имени Чехова Андрей Мягков проработал более 30 лет.

Андрей Мягков родился в Ленинграде. Пережил ребенком блокаду. "Первое образование он получил в родном городе — окончил химико-технологический институт. Но — судьба! — в спектакле студенческого драмкружка его увидел один из педагогов Школы-студии МХАТ и прислал приглашение на вступительные экзамены", - рассказал в МХТ. Его однокашниками были Ирина Мирошниченко, Вера Алентова, Владимир Меньшов и Анастасия Вознесенская, которая стала женой Андрея Васильевича, главным человеком его жизни.

После учебы его пригласили в труппу «Современника». Среди ролей — Барон в «На дне», Редедя в «Балалайкине и К», Адуев-младший в «Обыкновенной истории»). Параллельно он играл во МХАТе Треплева в «Чайке» Бориса Ливанова, а в 1977 г. принял приглашение Олега Ефремова перейти в Художественный театр. В очередь с Ефремовым играл Зилова в «Утиной охоте», Аладьина в «Перламутровой Зинаиде», стал первым исполнителем Треплева в ефремовской «Чайке» (позднее играл Тригорина), Войницкого в «Дяде Ване», Репетилова в «Горе от ума», Кулыгина в «Трёх сёстрах».

Последними его работами на сцене Художественного театра стали Бессеменов в «Мещанах» Кирилла Серебренникова и Элвуд в «Белом кролике» Евгения Каменьковича.

На Малой сцене Художественного театра Андрей Мягков поставил спектакли «Спокойной ночи, мама» (1989) и «Ретро».

Роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж», которые сыграл Мягков, незабываемы.

В последние годы Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская не выходили на сцену, жили уединённо, посвящая себя друг другу.