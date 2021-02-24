Актрису Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

В среду, 24 февраля, заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища в Москве. Соответствующую информацию предоставили сегодня днем журналисты.
На похоронах Екатерины Градовой, известной по роли радистки Кэт в картине "Семнадцать мгновений весны", присутствовали родственники и близкие друзья. Могила артистки находится рядом с местом захоронения ее коллег Валентина Гафта и Сергея Юрского, а также режиссера Дмитрия Брусникина.
Напомним, Градова ушла из жизни 22 февраля в возрасте 74 лет от ишемической болезни сердца.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.