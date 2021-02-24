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Актрису Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

, 15:42 Источник: РИА "Новости"

Актрису Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Екатерина Градова, сайт театра Сатиры

В среду, 24 февраля, заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища в Москве. Соответствующую информацию предоставили сегодня днем журналисты.

На похоронах Екатерины Градовой, известной по роли радистки Кэт в картине "Семнадцать мгновений весны", присутствовали родственники и близкие друзья. Могила артистки находится рядом с местом захоронения ее коллег Валентина Гафта и Сергея Юрского, а также режиссера Дмитрия Брусникина.

Напомним, Градова ушла из жизни 22 февраля в возрасте 74 лет от ишемической болезни сердца.

ЕТ

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