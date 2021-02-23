Наталья Селезнева заявила, что жизнь Екатерины Градовой «странно сложилась»

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23 февраля 2021, 08:00 Источник: Пятый канал

Наталья Селезнева, globallookpress.com

Знаменитая российская актриса Наталья Селезнева прокомментировала рамках разговора с журналистами кончину заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой и отметила, что у нее "странно сложилась жизнь".

В минувший понедельник стало известно о смерти Градовой на 75-м году жизни. Согласно последней информации, у актрисы случился инсульт.

"Как-то странно жизнь ее сложилась", – заметила Наталья Селезнева. Актриса уточнила, что Екатерина Градова пришла работать в театр в расцвете сил и была очень красивой. Она, по словам коллеги, много играла, зрители любили ее за роль радистки Кэт в картине "Семнадцать мгновений весны".

Селезнева подчеркнула, что все окружающие относились к Градовой с "пиететом" и симпатией, однако через некоторое время актриса покинула театр, что, по мнению Натальи Игоревны, отрицательно повлияло на коллегу.

Наталья Селезнева в ходе беседы с журналистами выразила соболезнования членам семьи и поклонникам Екатерины Градовой.