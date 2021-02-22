Мария Миронова подтвердила смерть своей матери - актрисы Екатерины Градовой
22 февраля 2021, 14:58
Актриса Мария Миронова подтвердила смерть своей матери, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой. Звезда культового фильма «Семнадцать мгновений весны» скончалась 22 февраля на 75-ом году жизни.
«Моя Мама сегодня скоропостижно ушла из Жизни.Сердце разрывается», - обратилась актриса к поклонникам и журналистам.
Миронова попросила на время «оставить ее в покое», не названивать и не просить комментарии.
Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Получила наибольшую известность в 1973 году после роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны».
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