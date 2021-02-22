Стала известна причина смерти Екатерины Градовой

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22 февраля 2021, 18:30 Источник: Московский комсомолец

гвоздики, фото: pixabay.com

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, исполнившая роль радистки Кэт, умерла после неожиданного инсульта. Еще накануне актриса чувствовала себя нормально, а потом ей вдруг стало плохо.

Дочь Градовой актриса Мария Миронова в это время улетела отдыхать на непродолжительное время. Утром Екатерине Григорьевне вызвали врачей, те определили: "инсульт". В больнице актрису стали готовить к срочнрой операции, но сердце не выдержало.