Ушла из жизни актриса Екатерина Градова

Днем в понедельник, 22 февраля, стало известно, что из жизни ушла актриса Екатерина Градова, которая известна по роли радистки Кэт в многосерийном советском фильме "Семнадцать мгновений весны".
Согласно последней информации, Екатерина Градова скончалась в возрасте 74 лет. Об обстоятельствах смерти артистки пока не сообщается.
Актриса известна по ролям в картинах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя". С 1971 по 1976 год Екатерина Градова состояла в браке с артистом Андреем Мироновым. Также она является матерью знаменитой актрисы Марии Мироновой.
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