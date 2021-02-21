Друзья Андрея Мягкова рассказали, почему актер ушел со сцены

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21 февраля 2021, 22:17

Андрей Мягков, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Друзья Андрея Мягкова в ходе прошедшей накануне церемонии прощания с артистом рассказали, что актер покинул сцену ради того, чтобы ухаживать за супругой и все время быть рядом с ней.

Последний раз Мягков выступал в спектакле «Белый кролик». В постановке была занята и его жена Анастасия Вознесенская. Однако случилось несчастье и в один из дней у женщины произошел инсульт. Она больше не могла играть. Мягков ушел со сцены, чтобы заботиться о супруге, хотя был на тот момент востребованным актером театра и кино.

Утром в четверг, 18 февраля, стало известно о кончине знаменитого российского актера Андрея Мягкова. Жена Андрея Мягкова не присутствовала на его похоронах.