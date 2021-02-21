Друзья Андрея Мягкова рассказали, почему актер ушел со сцены
21 февраля 2021, 22:17
Друзья Андрея Мягкова в ходе прошедшей накануне церемонии прощания с артистом рассказали, что актер покинул сцену ради того, чтобы ухаживать за супругой и все время быть рядом с ней.
Последний раз Мягков выступал в спектакле «Белый кролик». В постановке была занята и его жена Анастасия Вознесенская. Однако случилось несчастье и в один из дней у женщины произошел инсульт. Она больше не могла играть. Мягков ушел со сцены, чтобы заботиться о супруге, хотя был на тот момент востребованным актером театра и кино.
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