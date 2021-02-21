Стало известно, почему жена Андрея Мягкова не присутствовала на его похоронах

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21 февраля 2021, 16:19 Источник: Комсомольская правда

Анастасия Вознесенская, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Представитель российской актрисы Анастасии Вознесенской в воскресенье рассказал, по какой причине она не присутствовала на церемонии прощания со своим супругом, народным артистом Андреем Мягковым.

По словам представителя Вознесенской, близкие люди семьи не планировали давать какие-либо комментарии, однако были возмущены возникшими домыслами о бедности или одиночестве актрисы. Подчеркивается, что подобная информация не соответствует действительности.

Отмечается, что Анастасия Вознесенская не пришла на траурную церемонию из-за состояния здоровья. Кроме того, известно, что у нее хорошая пенсия, поэтому она ни в чем не нуждается. Вдова актера в настоящий момент окружена заботой своих племянников.

Напомним, Андрей Мягков скончался в минувший четверг в результате сердечного приступа.