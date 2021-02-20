Вдова Андрея Мягкова не смогла проститься с мужем в МХТ

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20 февраля 2021, 14:16 Источник: 7 Дней

Андрей Мягков, фото с сайта МХТ

Вдова народного артиста России Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не смогла проститься с мужем в МХТ имени Чехова. Прощание с великим актером проходило в театре, в котором он работал 30 лет.

На церемонии прощания были министр культуры России Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, худрук театра «Практика», ученица Мягкова Марина Брусникина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук театра «Современник» Виктор Рыжаков, Вера Сотникова, Евгения Добровольская и другие режиссёры и артисты.

церемонию посетили министр культуры России Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, худрук театра «Практика» Марина Брусникина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук театра «Современник» Виктор Рыжаков, а также режиссёры и артисты. Церемония прощания закончилась аплодисментами.

Андрей Мягков умер 18 февраля на руках любимой жены. После его смерти, как говорят, Анастасия Вознесенская не выходит из дома. Авангард Леонтьев хотел лично выразить соболезнования, но не смог дозвониться вдове.

В МХТ рассказали, что последние годы Мягков и Вознесенская вели закрытый образ жизни.

СМИ пишут, что после смерти мужа у Вознесенской начались проблемы со здоровьем. Ранее она перенесла инсульт, и муж помогал ей восстановиться.

Соседи говорят, что супруга Мягкова недавно еще выходила на прогулки около дома. Но в последнее время ее не видно на улице.

Актеры познакомились будучи студентами. Мягков сразу понял - Анастасия - его судьба. Они прожили вместе 56 лет. Детей не родили. Но у обоих есть много племянников, которых они любили.