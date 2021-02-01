Известно, кто пришел проводить Василия Ланового в последний путь

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1 февраля 2021, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Василий Лановой, Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В понедельник, 1 февраля, в Москве на Новодевичьем кладбище состоялись похороны Народного артиста СССР Василия Ланового. Отмечается, что актера проводили в последний путь громкими аплодисментами и военным оркестром.

В источнике говорится, что Ланового похоронили с воинскими почестями. Его могила находится неподалеку от могилы писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который скончался на 87-м году жизни в ноябре 2020 года из-за затяжной болезни.

На церемонию прощания с Лановым в Театр имени Вахтангова пришли мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, помощник президента РФ Владимир Мединский, актеры Александр Олешко, Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, художник Никас Сафронов, певец Григорий Лепс и другие.

Супруга Ирина Купченко сидела на сцене в черной маске и еле сдерживала эмоции на публике. Ланового похоронили в стеклянном гробу.

Ранее СМИ опубликовали кадры с церемонии прощания с Лановым в Москве.