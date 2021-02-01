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Аргументы Недели Культура 13+

Опубликованы кадры с церемонии прощания с Лановым в Москве

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Опубликованы кадры с церемонии прощания с Лановым в Москве
Василий Лановой, Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

В понедельник, 1 февраля, в Москве в Театре имени Вахтангова проходит церемония прощания с Народным артистом СССР Василием Лановым. Актер скончался 28 января в возрасте 87 лет из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Ланового похоронят в закрытом стеклянном гробу, чтобы обезопасить гостей от возможного заражения коронавирусом. Проводить актера в последний путь пришла его супруга Ирина Купченко. Актриса сидела на сцене в черной маске, она еле сдерживала эмоции на публике.

Опубликованы кадры с церемонии прощания с Лановым в Москве

Также на церемонию прибыли министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с главой Минобороны к гробу подошли еще пять офицеров.

Опубликованы кадры с церемонии прощания с Лановым в Москве

Слова прощания со сцены театра Вахтангова сказали его коллеги и друзья - Алексей Гуськов и Сергей Маковецкий. А вот актер Евгений Князев и вовсе не смог сдержать слезы. 

Опубликованы кадры с церемонии прощания с Лановым в Москве

В зале звучит песня из фильма «Офицеры» — «От героев былых времен» в исполнении Ланового. Однако, в какой-то момент прозвучал торжественный марш. Прибывшие гости встали. 

БА

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