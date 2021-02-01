В Москве началось прощание с актером Василием Лановым
1 февраля 2021, 10:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Утром в понедельник, 1 февраля, в Театре имени Вахтангова в Москве началось прощание с народным артистом СССР Василием Лановым. Актер скончался 28 января в возрасте 87 лет из-за коронавирусной инфекции.
Фасад здания Театра имени Вахтангова, где Василий Лановой служил более 60 лет, украшают портреты артиста, на которых он запечатлен в своих самых запомнившихся зрителям театральных ролях.
Гроб с телом актера, театрального педагога и общественного деятеля установлен на сцене в окружении венков. Цветы, в частности, прислали президент России Владимир Путин и члены правительства. В зале звучат стихи в исполнении Ланового. Позже артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
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