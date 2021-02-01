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В Москве началось прощание с актером Василием Лановым

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве началось прощание с актером Василием Лановым
Василий Лановой, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Утром в понедельник, 1 февраля, в Театре имени Вахтангова в Москве началось прощание с народным артистом СССР Василием Лановым. Актер скончался 28 января в возрасте 87 лет из-за коронавирусной инфекции.

Фасад здания Театра имени Вахтангова, где Василий Лановой служил более 60 лет, украшают портреты артиста, на которых он запечатлен в своих самых запомнившихся зрителям театральных ролях.

Гроб с телом актера, театрального педагога и общественного деятеля установлен на сцене в окружении венков. Цветы, в частности, прислали президент России Владимир Путин и члены правительства. В зале звучат стихи в исполнении Ланового. Позже артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

ЕТ

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