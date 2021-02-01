Василия Ланового проводили в последний путь длительными аплодисментами

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1 февраля 2021, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Василий Лановой, Russian Look

В Театре имени Вахтангова в Москве днем в понедельник, 1 февраля, завершилось прощание с народным артистом СССР Василием Лановым. Актера в последний путь проводили продолжительными аплодисментами.

Проститься с Василием Лановым сегодня пришли сотни человек, среди которых глава Минкульта РФ Ольга Любимова, министр обороны Росии Сергей Шойгу, артисты Сергей Маковецкий, Александр Олешко, Бедрос Киркоров и многие другие известные деятели культуры.

Ранее в СМИ поступили данные о том, что фасад здания Театра имени Вахтангова, где Лановой служил более 60 лет, украсили портретами артиста, на которых он запечатлен в своих самых ярких театральных ролях.