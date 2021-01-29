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Режиссер Герасимов рассказал о последнем разговоре с Василием Лановым

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Режиссер Герасимов рассказал о последнем разговоре с Василием Лановым
Василий Лановой, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Режиссер, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о последних днях жизни Народного артиста СССР Василия Ланового. Легендарный актер скончался в ночь на 29 января от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

«Разговаривал с ним в январе, до того, как они с Ириной Купченко легли в больницу. Мы ему вручили самую высокую награду города Москвы - он стал ее почётным гражданином. Это звание мало у кого есть. Четыре-пять дней назад был разговор, что они выпишутся, потому что анализ на ковид был отрицательный, и думали – полежали, и хватит. Видите, какая гадкая штука. Неожиданно пришло обострение, и Василий Семёнович не выдержал», - поделился он.

Герасимов отметил, что Лановой был безумно открытым, дружелюбным, любил анекдоты. Режиссер рад, что мог называть знаменитого актера своим другом.

Ранее директор театра Вахтангова Кирилл Крок сообщил, когда состоятся похороны артиста. 

БА

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