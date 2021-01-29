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Сегодня умер легендарный актер Василий Лановой. Об этом сообщила его жена Ирина Купченко

, 00:01 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня умер легендарный актер Василий Лановой. Об этом сообщила его жена Ирина Купченко

Легендарный актер Василий Лановой скончался на 88 году жизни. Об этом сообщила его супруга Ирина Купченко. Он несколько недель находился в больнице из-за осложнений после коронавируса. 

Василия Ланового с диагнозом "коронавирус" госпитализировали еще в начале января. При поступлении в больницу у артиста было обнаружено 5% поражения лёгких. Однако сегодня его состояние резко ухудшилось. Актер в тяжелом состоянии был переведен в реанимацию, его подключили к искусственной вентиляции легких, а уровень кислорода в крови сильно упал. При этом за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус.

Перед самой смертью Лановой пережил клиническую смерть и спасти его не удалось. 

Василий Лановой — народный артист СССР, Герой Труда РФ и обладатель Ленинской премии. Он был председателем попечительского совета "Бессмертного полка", преподавал в Театральном училище им. Щукина и играл в Театре Вахтангова. На счету актёра десятки фильмов: "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры", "Солярис", "Полосатый рейс", "Дни Турбиных", "Павел Корчагин", "Анна Каренина" и другие.

БИ

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