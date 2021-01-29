Сегодня умер легендарный актер Василий Лановой. Об этом сообщила его жена Ирина Купченко

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29 января 2021, 00:01 [ «Аргументы Недели» ]

Легендарный актер Василий Лановой скончался на 88 году жизни. Об этом сообщила его супруга Ирина Купченко. Он несколько недель находился в больнице из-за осложнений после коронавируса.

Василия Ланового с диагнозом "коронавирус" госпитализировали еще в начале января. При поступлении в больницу у артиста было обнаружено 5% поражения лёгких. Однако сегодня его состояние резко ухудшилось. Актер в тяжелом состоянии был переведен в реанимацию, его подключили к искусственной вентиляции легких, а уровень кислорода в крови сильно упал. При этом за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус.

Перед самой смертью Лановой пережил клиническую смерть и спасти его не удалось.

Василий Лановой — народный артист СССР, Герой Труда РФ и обладатель Ленинской премии. Он был председателем попечительского совета "Бессмертного полка", преподавал в Театральном училище им. Щукина и играл в Театре Вахтангова. На счету актёра десятки фильмов: "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры", "Солярис", "Полосатый рейс", "Дни Турбиных", "Павел Корчагин", "Анна Каренина" и другие.