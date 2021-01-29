Директор театра Вахтангова сообщил дату и место похорон Василия Ланового
29 января 2021, 12:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Директор театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал, когда состоятся похороны Народного артиста СССР Василия Ланового. 87-летний актер скончался в ночь на 29 января в реанимации из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.
«Василий Семенович... будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище», - уточнил он.
Отмечается, что гражданская панихида пройдет в театре имени Евгения Вахтангова с 10.00 до 12.00 часов.
Ранее директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина прокомментировала сообщение о смерти Ланового.
Артист был госпитализирован в начале января с коронавирусом и небольшим поражением легких, Однако постепенно его состояние начало ухудшаться - его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Он пережил клиническую смерть.
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