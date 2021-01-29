ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Культура 13+

Директор театра Вахтангова сообщил дату и место похорон Василия Ланового

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Директор театра Вахтангова сообщил дату и место похорон Василия Ланового
Василий Лановой, фото: АГН Москва/Global Look Press

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал, когда состоятся похороны Народного артиста СССР Василия Ланового. 87-летний актер скончался в ночь на 29 января в реанимации из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

«Василий Семенович... будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище», - уточнил он.

Отмечается, что гражданская панихида пройдет в театре имени Евгения Вахтангова с 10.00 до 12.00 часов.

Ранее директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина прокомментировала сообщение о смерти Ланового.

Артист был госпитализирован в начале января с коронавирусом и небольшим поражением легких, Однако постепенно его состояние начало ухудшаться - его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Он пережил клиническую смерть. 

БА

В мире

Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России

США отправили в Черное море еще один эсминец. Американцы провоцируют Россию?

Отправка США в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против России. Соответствующая точка зрения высказана в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью