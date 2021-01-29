Директор Гильдии актёров кино Гущина рассказала, каким человеком был Василий Лановой

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29 января 2021, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Василий Лановой, Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала сообщение о смерти Народного артиста СССР Василия Ланового.

«Это, бесспорно, один из самых талантливых артистов театра и кино, но прежде всего сегодня утром почему-то думаешь о том, что 9 Мая, когда пойдёт наш знаменитый человеческий, сердечный полк по улицам Москвы, впереди не будет Василия Ланового … Это громадная потеря», - высказала она RT.

По ее словам, она не может подобрать слова, чтобы выразить уровень потери, который потряс всех. Гущина пожелала светлой памяти «великому гражданину, великому артисту и просто очень родному человеку».

Напомним, что Лановой скончался минувшей ночью в больнице, где пережил клиническую смерть. Актер был госпитализирован в начале января с коронавирусом и небольшим поражением легких, через время его состояние начало ухудшаться - его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.