Директор Гильдии актёров кино Гущина рассказала, каким человеком был Василий Лановой
29 января 2021, 10:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала сообщение о смерти Народного артиста СССР Василия Ланового.
«Это, бесспорно, один из самых талантливых артистов театра и кино, но прежде всего сегодня утром почему-то думаешь о том, что 9 Мая, когда пойдёт наш знаменитый человеческий, сердечный полк по улицам Москвы, впереди не будет Василия Ланового … Это громадная потеря», - высказала она RT.
По ее словам, она не может подобрать слова, чтобы выразить уровень потери, который потряс всех. Гущина пожелала светлой памяти «великому гражданину, великому артисту и просто очень родному человеку».
Напомним, что Лановой скончался минувшей ночью в больнице, где пережил клиническую смерть. Актер был госпитализирован в начале января с коронавирусом и небольшим поражением легких, через время его состояние начало ухудшаться - его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
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