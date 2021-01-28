РБК: Василий Лановой пережил клиническую смерть

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28 января 2021, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Лановой, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что народный артист СССР Василий Лановой пережил состояние клинической смерти. Актера госпитализировали из-за заражения новой коронавирусной инфекцией в начале января, 28 января – перевели в реанимацию с осложнениями.

«87-летний актёр Василий Лановой пережил состояние клинической смерти. Он уже несколько недель находится в больнице – из-за осложнений после коронавируса», - пишет Телеграм-канал BAZA.

Отмечается, что здоровье Ланового начало внезапно ухудшаться около суток назад, сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Информацию подтвердил знакомый актера Евгений Герасимов.

«Главное, что он пережил, будем надеяться на лучшее и ждем завтрашнего утра. Это было, у него тяжелое состояние, сейчас будем надеяться, что он выкарабкается», - высказал он РБК.