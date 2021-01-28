Директор театра имени Вахтангова и друг Ланового рассказали о его состоянии актера
28 января 2021, 14:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТК "Звезда"
Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что народный артист СССР Василий Лановой был переведен в реанимацию из-за ухудшения состояния. Лановой был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале января, с поражением легкого на пять процентов.
Актер провел в больнице почти месяц, врачи сделали артисту операцию. Ланового пришлось подключить к аппарату ИВЛ. "Стало плохо, поэтому его перевели в реанимацию. Состояние с учетом возраста, болезней. Будем надеяться. Это последствия ковида", - цитирует Крока ТК "Звезда".
Народный артист России, депутат Мосгордумы, друг Василия Ланового Евгений Герасимов также рассказал о состоянии актера. По его словам, об отсутствии положительной динамики близким было известно ранее, а о том, что наступило резкое ухудшение, он узнал сегодня. По словам Герасимова, "состояние очень тяжелое".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.