Директор театра имени Вахтангова и друг Ланового рассказали о его состоянии актера

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28 января 2021, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТК "Звезда"

Василий Лановой, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что народный артист СССР Василий Лановой был переведен в реанимацию из-за ухудшения состояния. Лановой был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале января, с поражением легкого на пять процентов.

Актер провел в больнице почти месяц, врачи сделали артисту операцию. Ланового пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

"Стало плохо, поэтому его перевели в реанимацию. Состояние с учетом возраста, болезней. Будем надеяться. Это последствия ковида", - цитирует Крока ТК "Звезда".

Народный артист России, депутат Мосгордумы, друг Василия Ланового Евгений Герасимов также рассказал о состоянии актера.

По его словам, об отсутствии положительной динамики близким было известно ранее, а о том, что наступило резкое ухудшение, он узнал сегодня. По словам Герасимова, "состояние очень тяжелое".