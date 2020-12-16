В «Современнике» ответили на «оценку» Садальского прощания с Гафтом

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16 декабря 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]

Валентин Гафт, Mikola Gnisyuk, globallookpress.com

Представитель театра "Современник" ответил на мнение актера Станислава Садальского о прощании с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Прощание с Гафтом прошло вчера в "Современнике", в театре, в котором актер прослужил 50 лет.

Садальский был на прощании с актером. И после рассказал возмущенно, что в театре собралось мало людей, на прощании "практически отсутствовали молодые узнаваемые актеры театра".

Ранее в "Современники" предупреждали, что во время гражданской панихиды необходимо соблюдать меры безопасности из-за пандемии.

Представитель театра "Современник" прокомментировал в беседе с порталом "Daily Storm" критику Садальского. В театре заявили, что Гафта проводили достойно. Слова Садальского назвали некорректными, циничными и неприятными. В театре учли введенные в Москве из-за пандемии ограничительные меры, зал должен был быть заполнен на 25%. При нарушении этих требований у театра были бы большие неприятности, штраф. "Пришли те люди, которые смогли там быть", - сказали в театре.

Валентин Гафт умер 12 декабря. Его внебрачный сын приехать не смог.