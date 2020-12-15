Единственный сын Гафта живет в Бразилии и не смог проститься с отцом

Аргументы Недели → Культура 13+

15 декабря 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Валентин Гафт, Mikola Gnisyuk, globallookpress.com

Единственный сын народного артиста Валентина Гафта Вадим Никитин живет в Бразилии и не смог проститься с отцом. Дело в том, что сейчас границы закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции.

49-летний Вадим Никитин - внебрачный сын Гафта. Мама мужчины - художница Елена Никитина. Они познакомились, когда Гафту было 36 лет, а Елене - 31, встречались. Никитина забеременела. Но Гафт становиться отцом был не готов. Художница родила сына. Артист увидел ребенка на фотографии, когда Вадиму было 4 года. Вскоре Елена Никитина с сыном улетела в Бразилию, где у нее жила сестра.

Пять лет назад Валентин Иосифович признал сына. Вадим Никитин со слезами на глазах признался в программе Андрея Малахова, что если смог, прилетел бы в Москву проводить отца в последний путь.

Супруга народного артиста Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова назвала причиной смерти мужа инсульт