Аргументы Недели → Культура 13+

15 декабря 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

актер Валентин Гафт, Genrietta Peryan/Global Look Press

Днем во вторник, 15 декабря, народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Соответствующую информацию предоставили сегодня в столичном театре "Современник".

Ранее сегодня в "Современнике" состоялась церемония прощания с актером, на котором присутствовали его супруга Ольга Остроумова, коллеги Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Владимир Машков, Евгений Миронов; певцы Александр Розенбаум, Григорий Лепс и многие другие.

После траурного мероприятия в театре Валентин Гафт был похоронен на Троекуровском кладбище.