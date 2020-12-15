Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
15 декабря 2020, 15:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Днем во вторник, 15 декабря, народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Соответствующую информацию предоставили сегодня в столичном театре "Современник".
Ранее сегодня в "Современнике" состоялась церемония прощания с актером, на котором присутствовали его супруга Ольга Остроумова, коллеги Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Владимир Машков, Евгений Миронов; певцы Александр Розенбаум, Григорий Лепс и многие другие.
После траурного мероприятия в театре Валентин Гафт был похоронен на Троекуровском кладбище.
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