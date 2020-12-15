Памяти скульптора Владимира Горевого

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15 декабря 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели», Денис Терентьев ]

Владимир Горевой

19 декабря в 16 часов в библиотеке им. Прокофьева в Петербурге откроется выставка работ выдающегося скульптора Владимира Горевого. Мастер скончался в июне 2019 г. в возрасте 74 лет, а нынешняя выставка организована благодаря усилиям его учеников и друзей.

Как выразился Станислав Говтва, один из организаторов мероприятия, Горевой не только обучил несколько поколений скульпторов в качестве профессора Академии художеств им. Репина, но и поддерживал их на протяжении всей творческой жизни. То есть выступал и как меценат, и как государство. В монументальной скульптуре от рождения гипсового эскиза до установки памятника в бронзе может пройти несколько лет, и молодому мастеру нелегко создать себе репутацию.

Сам Горевой известен памятниками Павлу I в Инженерном замке, Александру Невскому в Усть-Ижоре, Петру Клодту в саду Академии художеств, защитникам Ленинграда на площади Победы при въезде в город на Неве из аэропорта «Пулково». Государственную премию РСФСР он получил еще в 1978 г., но оставался творчески активным и спустя 40 лет. На выставке, которая продолжит работу до 14 января, будут представлены как известные работы мастера, так и его незавершенные творения.

