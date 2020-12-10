Умер актер Александр Самойлов

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10 декабря 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МХАТ имени Чехова

Александр Самойлов, фото с сайта МХАТ имени Чехова

В Москве умер заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Самойлов. Артист скончался 9 декабря после продолжительной болезни в возрасте 68 лет. «Ушел настоящий русский артист», - говорят коллеги актера, служившего в театре МХАТ им. М. Горького.

В сообщении, опубликованном на сайте МХАТ говорится, что в последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум премьерам. В спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и Архиепископа Иону, а в чеховском «Вишневом саде» - Фирса. Но помешала болезнь.

Александр Самойлов родился 29 октября 1952 года в Кемерово. Он потомственный актер. Отец – народный артист СССР Владимир Яковлевич Самойлов и мать Надежда Федоровна служили в Кемеровском областном театре драмы, затем в Горьковском театре, а с 1968 года обосновались в Москве, в театре им. В. Маяковского.

В 1994 году Александр Самойлов поступил во МХАТ им. М. Горького. Зрителям запомнился его капитан Тальберг из «Белой Гвардии», Виктор Кораблев из «Контрольного выстрела», громогласный Счастливцев из «Леса», Каифа из булгаковского «Мастера и Маргариты». В последние годы Самойлов великолепно играл Николая Петровича Кирсанова в спектакле «Отцы и дети».

Александр Самойлов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Актер вырастил шестерых детей, среди которых четверо стали актерами.