Актрису Светлану Светличную выписали из больницы

7 декабря 2020, 13:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Днем в понедельник, 7 декабря, стало известно, что заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную выписали из больницы. Ранее знаменитая актриса проходила в медицинском учреждении обследование.
В рамках беседы с журналистами сегодня Светлана Светличная заявила, что в настоящий момент находится дома. Артистка уточнила, что раз ее выписали из больницы, "значит, и самочувствие соответствует".
Напомним, в мае текущего года Светличной исполнилось 80 лет. Зрители любят актрису за ее запоминающиеся роли в картинах "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.
Ранее сегодня стало известно, что актриса Лариса Голубкина попала в больницу с переломом ноги.
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