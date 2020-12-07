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Актрису Светлану Светличную выписали из больницы

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Актрису Светлану Светличную выписали из больницы
Светлана Светличная, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Днем в понедельник, 7 декабря, стало известно, что заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную выписали из больницы. Ранее знаменитая актриса проходила в медицинском учреждении обследование.

В рамках беседы с журналистами сегодня Светлана Светличная заявила, что в настоящий момент находится дома. Артистка уточнила, что раз ее выписали из больницы, "значит, и самочувствие соответствует".

Напомним, в мае текущего года Светличной исполнилось 80 лет. Зрители любят актрису за ее запоминающиеся роли в картинах "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

Ранее сегодня стало известно, что актриса Лариса Голубкина попала в больницу с переломом ноги.

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