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Актриса Лариса Голубкина сломала ногу и попала в больницу

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Актриса Лариса Голубкина сломала ногу и попала в больницу
Лариса Голубкина, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила журналистам в понедельник, 7 декабря, что находится в больнице. Согласно последней информации, знаменитая российская актриса упала и сломала ногу.

Голубкина не уточнила, где именно произошло падение, а также не стала рассказывать, в какой больнице находится в настоящий момент.

Напомним, Лариса Голубкина стала широко известна после того, как сыграла роль Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". Кроме того, актриса снялась фильмах "Дайте жалобную книгу", "Трое в лодке, не считая собаки", "День счастья" и других. В этом году артистка отметила 80-летие.

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