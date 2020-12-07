Актриса Лариса Голубкина сломала ногу и попала в больницу
7 декабря 2020, 12:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила журналистам в понедельник, 7 декабря, что находится в больнице. Согласно последней информации, знаменитая российская актриса упала и сломала ногу.
Голубкина не уточнила, где именно произошло падение, а также не стала рассказывать, в какой больнице находится в настоящий момент.
Напомним, Лариса Голубкина стала широко известна после того, как сыграла роль Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". Кроме того, актриса снялась фильмах "Дайте жалобную книгу", "Трое в лодке, не считая собаки", "День счастья" и других. В этом году артистка отметила 80-летие.
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