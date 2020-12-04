В Баварских Альпах появился, а затем исчез фаллический монумент
4 декабря 2020, 15:27[ «Аргументы Недели» ]
Буквально через несколько дней после того, как большая скульптура фаллоса таинственным образом исчезла со склона горы в Баварских Альпах, на ее месте появилась аналогичное деревянное изваяние, сообщает «Ассошиэйтед Пресс», ссылаясь на немецкое информационное агентство DPA.
Сага началась несколько лет назад, когда скульптура высотой 2 метра появилась на горе Грюнтен высотой 1738 метров на юге Германии. Монумент быстро стал магнитом для туристов, желающих сделать на фоне него селфи, и даже был представлен на Google Maps, где был описан как «памятник культуры». Скульптура рухнула несколько недель назад, но, ее снова установили. В минувшие выходные данное изваяние окончательно исчезло, от него осталась лишь куча опилок.
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