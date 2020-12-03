Балерина Светлана Захарова призналась, что никогда не сталкивалась с пакостями со стороны коллег

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3 декабря 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

балерина Светлана Захарова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народная артистка России Светлана Захарова, прима Большого театра и звезда Ла Скала рассказала в рамках разговора с журналистами об отношениях с коллегами, о публике, а также о занятиях на самоизоляции.

Балерина сообщила, что всегда чувствует энергетику зрителей, хотя видит их только во время антрактов и после выступления. Светлана Захарова уточнила, что ощущает, когда публика "шебуршит", когда у кого-то зазвонил телефон, что-то упало и в целом присутствует какая-то невнимательность.

Артистка также рассказала RT, что никогда не сталкивалась с пакостями со стороны коллег и не может вспомнить, чтобы кому-то в пуанты "подсыпали битое стекло". По словам Захаровой, большинство артистов являются верующими людьми, поэтому такие случаи – редкость.

Балерина поделилась впечатлениями от тренировок в период самоизоляции. Она отметила, что все ее коллеги занимались дома. Светлана Захарова уточнила, что ей было проще, чем многим, поскольку у нее имеются и зеркала, и балетный станок, необходимые для тренировок. В какой-то момент звезда поняла, что утренние балетные классы, проводившиеся дистанционно, не являются достаточными, поэтому начала искать в интернете уроки и тренировки по пилатесу.