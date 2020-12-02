В Челябинской филармонии прошел концерт Олега Митяева и симфонического оркестра

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2 декабря 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Известный бард записал совместный аудиоальбом с Челябинским симфоническим оркестром.

Концерт и презентацию проекта посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной. Они признались, что очень любят песни Олега Митяева. Как сообщает «Южноуральская панорама», глава региона рассказал, что самой первой песней, которую он исполнил под гитару, была песня «Изгиб гитары желтой».

А первая леди Челябинской области Ирина Текслер поделилась, что когда будущий супруг делал ей предложение, то спел песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

По словам Олега Митяева и дирижера Челябинского симфонического оркестра Адика Абдурахманова, в новый аудиоальбом вошло 20 песен барда, которые звучат под аккомпанемент оркестра. В альбом включили не только известные песни, такие как «Лето – это маленькая жизнь», «Мама», но и новые композиции. Песни звучат в обработке челябинского аранжировщика Владимира Батракова.

Всем участникам проекта понравился опыт совместного сотрудничества. По словам Адика Абдурахманова, музыканты оркестра отнеслись к новому проекту с большим интересом.

Ирина и Алексей Текслер на концерте Олега Митяева и Челябинского симфонического оркестра