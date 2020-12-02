Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Плотникова
2 декабря 2020, 19:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: Кремль
Президент России Владимир Путин вечером в среду, 2 декабря, выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни актера Бориса Плотникова. Об этом сообщается сегодня на сайте Кремля.
Глава государства уточнил, что актер хранил неизменную приверженность традициям отечественного искусства. Владимир Путин назвал Бориса Плотникова ярким, неординарным и очень талантливым человеком, замечательным артистом, опытным педагогом и наставником.
Президент России добавил, что память о Борисе Плотникове навсегда останется в сердцах его близких людей, коллег, учеников и почитателей.
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