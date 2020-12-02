Владимир Бортко призвал посмотреть фильм с лучшей ролью народного артиста России Бориса Плотникова

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2 декабря 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Плотников, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Умер народный артист России, актер театра и кино Борис Плотников. Владимир Бортко, кинорежиссёр, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста. Бортко назвал Плотникова хорошим и замечательным актёром.

Режиссёр считает, что свою лучшую роль Борис Плотников сыграл в фильме фильм Ларисы Шепитько «Восхождение», - передаёт RT. Он призвал тех, кто не смотрел этот фильм, посмотреть.

«Он там очень узнаваем, там лучшая его роль», — сказал Бортко про Плотникова.

Актёр Борис Плотников также запомнился по роли доктора Ивана Борменталя в «Собачьем сердце».



«То, что он снимался в «Собачьем сердце», я очень доволен и счастлив, потому что он сделал эту роль. Там написано очень мало, и в этой роли практически ничего нет, он её сделал сам. Это было очень здорово», — вспомнил Владимир Бортко.

Борису Плотникову был 71 год. Он заразился коронавирусом. Согласно информации, опубликованной ТАСС, Плотников в течение недели был подключен к аппарату ИВЛ. Но актер не выжил.