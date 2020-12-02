Актер Борис Плотников из «Собачьего сердца» умер от коронавируса
2 декабря 2020, 13:39[ «Аргументы Недели» ]
Ушел из жизни актер Борис Плотников, сыгравший роль доктора Ивана Борменталя в киноэкранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Причиной смерти 71-летнего артиста стал коронавирус.
Согласно информации, опубликованной ТАСС, заразившийся Плотников в течение недели был подключен к аппарату ИВЛ. Дата и место прощания с актером станут известно позднее.
Как сообщалось ранее в среду, доктор Александр Мясников назвал возможные симптомы коронавирусной инфекции, требующие обращения к врачам. Среди этих признаков температура выше 38 градусов, которая не сбивается с помощью жаропонижающих лекарств, и обезвоживание организма.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.