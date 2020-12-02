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Актер Борис Плотников из «Собачьего сердца» умер от коронавируса

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Борис Плотников из «Собачьего сердца» умер от коронавируса
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Ушел из жизни актер Борис Плотников, сыгравший роль доктора Ивана Борменталя в киноэкранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Причиной смерти 71-летнего артиста стал коронавирус.

Согласно информации, опубликованной ТАСС, заразившийся Плотников в течение недели был подключен к аппарату ИВЛ. Дата и место прощания с актером станут известно позднее.

Как сообщалось ранее в среду, доктор Александр Мясников назвал возможные симптомы коронавирусной инфекции, требующие обращения к врачам. Среди этих признаков температура выше 38 градусов, которая не сбивается с помощью жаропонижающих лекарств, и обезвоживание организма.

ДЦ

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