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Доктор Мясников назвал требующие обращения к врачам возможные симптомы COVID-19

, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников назвал требующие обращения к врачам возможные симптомы COVID-19
Медики, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Александр Мясников, отечественный медицинский специалист и телеведущий, обозначил возможные симптомы коронавирусной инфекции, при которых требуется обратиться к врачам.

Выступая на канале «Россия 1», Мясников назвал следующие признаки:

1. температура тела выше 38 градусов, которую не удается сбить посредством приема жаропонижающих лекарств;

2. обезвоживание организма;

3. одышка.

Как сообщалось ранее сегодня, политтехнолог Владислав Рогимов поделился информацией, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский быстро вылечился от COVID-19 с помощью препарата, произведенного в Российской Федерации.

ДЦ

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