Доктор Мясников назвал требующие обращения к врачам возможные симптомы COVID-19
2 декабря 2020, 11:07[ «Аргументы Недели» ]
Александр Мясников, отечественный медицинский специалист и телеведущий, обозначил возможные симптомы коронавирусной инфекции, при которых требуется обратиться к врачам.
Выступая на канале «Россия 1», Мясников назвал следующие признаки:
1. температура тела выше 38 градусов, которую не удается сбить посредством приема жаропонижающих лекарств;
2. обезвоживание организма;
3. одышка.
Как сообщалось ранее сегодня, политтехнолог Владислав Рогимов поделился информацией, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский быстро вылечился от COVID-19 с помощью препарата, произведенного в Российской Федерации.
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