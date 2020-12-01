Светлана Светличная рассказала о семье, которой подарит свою квартиру

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1 декабря 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Светлана Светличная, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

На днях заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная была госпитализирована с подозрением на инсульт. Диагноз не подтвердился, актриса начинает поправляться. Она рассказала о самочувствии и о своих замечательных соседях.

Светличная пока еще в больнице, домой не торопится, рассказывает, что врачи очень хорошие, актриса старается быстрее прийти в форму. У нее отдельная палата, ей нравится питание, хотя Светлана Афанасьевна старается есть поменьше, чтобы не набрать лишний вес.

В интервью актриса рассказала о хорошей семье: "Это очень честные, правдивые, толковые и искренние люди. И таких личностей сейчас все меньше и меньше. Поэтому эта семья должна получить от меня подарок. Они ухаживают даже за котом".

Ее соседи - дедушка и женщина с двумя детьми: девочкой Галей и мальчиком Матвеем. Перед госпитализацией Светличная отдала им ключи от квартиры, и совсем не волнуется, что что-то пропадет, потому что "это очень светлые, чистоплотные и хорошо образованные люди".