Актриса Светлана Светличная рассказала о своем самочувствии и выразила желание, чтобы о ней заботилась соцзащита

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26 ноября 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Светлана Светличная, фото: Alexandr Yakovlev, globallookpress.com

Актриса Светлана Светличная была госпитализирована с подозрением на инсульт 25 ноября, после ее жалоб на сильную головную боль. Врачи провели обследование. Ни инсульт, ни микроинсульт у артистки не подтвердились. По словам самой актрисы, утром к ней приходила главврач, сжимала руку. Сила у Светличной есть. По оценке врача, у нее все отлично.

Актриса продолжает наблюдаться в Первой градской. В больнице знаменитости нравится. Она намерена побыть под контролем врачей неделю.

Светлана Афанасьевна думает, что ее самочувствие ухудшилось после травмы, удара по голове. По ее словам, во время интервью на меня упал софит.Она потеряла сознание. Сама вызывала скорую помощь, когда пришла в чувство. Сейчас артистка страдает от головокружения, не может ходить, как раньше ходила. "Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой — это я осознаю", - поделилась Светличная.

Актриса хочет, что к ней был прикреплен помощник от соцзащиты, так ей будет уютнее.

80-летняя актриса живет в Ясенево. Ее сын и внучка - в другом районе Москвы. Они предлагали Светличной переехать к ним поближе.