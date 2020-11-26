Пятый канал передал информацию о госпитализации актрисы Светланы Светличной

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26 ноября 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Светличная, Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актрису Светлану Светличную экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. Светличная пожаловалась на головную боль, ей вызвали "скорую помощь".

По некоторым данным, у заслуженной артистки случился инсульт, сообщает Telegram-канал "112". Светлана Светличная находится в состоянии средней тяжести. Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Врачи наблюдают за состоянием пациентки.

Примерно месяц назад актриса стала участницей шоу на Первом канале. Она подозревает своих сына и внучку в попытке отравления ее ртутью. Светличная считает, что родственники покушаются на ее жизнь. Первый канал показал несколько программ с участием Светланы Светличной и Марии Ивашовой. Судя по заключительной, бабушка и внучка примирились.

Светлана Светличная получила популярность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Ее стали называть "секс-символом" СССР. Артистка также снялась в легендарных фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

Александр Ширвиндт и его супруга Наталья Белоусова утром в среду, 25 ноября, госпитализированы в Москве с вирусной пневмонией