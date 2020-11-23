Романа Виктюка похоронили на его родине – во Львове
23 ноября 2020, 18:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В понедельник, 23 ноября, стало известно, что знаменитого театрального режиссера Романа Виктюка похоронили на его родине – в украинском городе Львове. Народный артист России ушел из жизни 17 ноября.
Согласно последней информации, перед похоронами во львовском Первом театре состоялась церемония прощания с Романом Виктюком. Впоследствии тело театрального режиссера поместили в семейный склеп, который находится на Лычаковском кладбище – там покоятся его родители.
Напомним, Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. В Москве прощание с артистом состоялось в его театре 20 ноября.
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