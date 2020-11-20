В Москве прощаются с Романом Виктюком. Из родных приехала племянница
20 ноября 2020, 13:01[ «Аргументы Недели» ]
В Москве в пятницу, 20 ноября, прощаются с народным артистом России Романом Виктюком. Вся сцена Театра Романа Виктюка усыпана цветами. С любимым режиссером пришли проститься его поклонники, коллеги, ученики.
Актер Дмитрий Бозин сообщил, что из родных Виктюка в Москву на прощание с ним приехала только племянница, - пишет сайт Teleprogramma.pro.
Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет. 27 октября перед своим днем рождения он попал в больницу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Официальной причиной смерти артиста названа тромбоэмболия. В 2009 году Роман Виктюк был удостоен звания «Народный артист России». Он был и народным артистом Украины.
Несколько лет назад Виктюк в интервью признавался, что ощущает себя молодым, лет на 20.
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