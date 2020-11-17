С Романом Виктюком простятся в Москве, похоронят режиссёра на его родине во Львове

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17 ноября 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Роман Виктюк, фото из соцсетей

С театральным режиссером, худруком, народным артистом России Романом Виктюком простятся в Москве. Дата, место и формат церемонии прощания с Виктюком сейчас уточняются. Похоронят режиссёра на его родине во Львове. Он хотел быть похороненным рядом с мамой и папой.

Роман Виктюк был народным артистом Украины и народным артистом России.

Режиссер скончался сегодня, 17 ноября, на 85-м году жизни. Причиной смерти Виктюка назвали инсульт, - передает РИА Новости.

В Театре Романа Виктюка сообщили, что в понедельник, 17 ноября, спектакль «Танго» состоится. «В его честь и его память. Потому что для Романа Григорьевича не было ничего важнее его театра, Театра вообще...» - сообщили в театре.

«Наш Мастер – великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно. Потому что он из других галактик, из других миров, откуда приходят те, кто несут в мир только Свет, Любовь, Творчество, Смыслы. Потому что он наше всё. Роман Виктюк – не просто режиссер-легенда, который внес неоценимый вклад в Искусство, одна из важнейших фигур российской и мировой театральной жизни» - говорят о Виктюке в театре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Театр Романа Виктюка (@teatrviktuka)