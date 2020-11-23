Лазарев-младший раскритиковал и похвалил постановки Богомолова в Ленкоме

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23 ноября 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лазарев, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Александр Лазарев-младший, народный артист, актер Московского Государственного театра «Ленком», высказал мнение о постановках режиссера Константина Богомолова. Лазарев-младший рассказал, что Богомолов ставил в театре спектакли «Борис Годунов» и «Идиот» при Марке Захарове.

Актер эти спектакли пытался посмотреть, но не досидел до конца первого акта. По оценке Александра Лазарева, эти два произведения русского искусства в постановке Богомолова превратились в омерзительную дрянь. Настасью Филипповну в спектакле Богомолова играла молодая актриса. По замыслу режиссера она была раздета донага, сидела за решеткой и детским голосом рассказывала про менструальную кровь. «Вот тут меня не хватило. Я засвистел», - поделился народный артист. Он считает, что «если ты не можешь поставить эти спектакли, не втаптывая в грязь их дальше, то не надо трогать русскую классику».

Лазарев-младший уточнил, что Богомолов сначала очаровал Марка Анатольевича Захарова, а потом худрук разочаровался в нем, - сообщает Teleprogramma.pro.

Но актер во время беседы с Петром Лидовым в рамках YouTube-шоу «Изолента Live» все-таки не только раскритиковал Богомолова, но и похвалил: «У него много поклонников. Наверное, я не имею права так о нем говорить. Может они его поняли, но я не приемлю это категорически».

Константин Богомолов – сейчас худрук театра на Малой Бронной. Театр Армена Джигарханяна единогласно выбрал себе новым худруком Сергея Газарова.