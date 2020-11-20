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20 ноября 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Евстигнеев, фото: globallookpress.com

Награды народного артиста СССР Евгения Евстигнеева нашлись в США. Оказывается, за несколько лет до своей смерти актриса Ирина Цывина вывезла в Америку советские ордена своего второго мужа Евгения Евстигнеева, - сообщает kp.ru.

Ирина Цывина передала своей подруге Нателле, крестной сына Евгения, которая живет в США, наградную книжку к званию "Народный артист СССР", Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, которые Евстигнеев получил в 80-ые годы. Нателла намерена вернуть ордена. Но у нее есть сомнения. Кому? У Евгения Александровича Евстигнеева есть взрослые дети - сын Денис Евстигнеев и дочь Мария Селянская. Для них находка орденов отца стала полной неожиданностью. Как они ими распорядятся и когда их получат - вопрос открытый.

Мария Селянская считает, что когда Нателла привезет ордена, тогда можно будет думать, что с ними делать, в какой музей их передать. Возможно, это будет Бахрушинский или музей МХАТа. Евстигнеев служил в этом театре почти 20 лет. А сейчас в МХТ им.Чехова работает его внучка Софья Евстигнеева, дочь Марии.

Цывина уехала в США после смерти Евстигнеева. Там она вышла замуж.

Ирина Цывина скончалась в апреле 2019 в возрасте 55 лет. После смерти актрисы ее дети - дочь Зиновия, живущая в Америке, и сын Женя - делят наследство.