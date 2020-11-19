Место американского трэпа в современном мире музыки

Аргументы Недели → Культура 13+

19 ноября 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели», Елизавета Орехова ]

Фото: cоцсети

Мода имеет свойство меняться как в стиле и живописи, так и в музыке. Она всегда находит новое вдохновение в различных веяниях. Но некоторые направления, которые зародились далеко в 90-ые, имеют цикличность, и сейчас обретают былую популярность среди музыкантов, например, трэп.

Трэп – музыкальное направление, которое зародилось в 1990-х на юге США. Изначально, название жанра произошло от значения «трэпа» - место, где собираются уличные банды и проводят там вечеринки, употребляя незаконные вещества. Этому направлению присущи урбан-латино, танцевальные биты, барабаны и многослойные синтезаторы. Танцоры преимущественно берут треки данного направления, ставя номера в стиле dancehаll, что говорит об «около пляжных» мотивах. Жанр трэп часто путают с репом, так как они схожи по звучанию, но существуют исключительные отличия направлений. Разница заключается в том, что трэп более динамичнее, и в основном, исполнители используют больше мелизмов и мелодических интересных переходов, нежели реп, где за основу взят преимущественно речитатив.

Иконами трэпа в зарубежном шоу-бизнесе являются такие музыканты, как:

1. Drake – музыкант, который занимает лидирующие позиции репа штатов. В 2019 году он вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Его трек «In My Feelings» стал легендарным, так как он с невероятной скоростью завирусился во всех соцсетях, где люди выкладывали танец с автомобилем под композицию исполнителя. Из года в год Drake берет по несколько номинаций главной музыкальной премии «Грэмми». Артист воспитывает своего сына Адониса от французской актрисы Софи Брюссо, и дальше продолжает радовать своих слушателей «качовыми» и «заедающими в голове» треками.

2. Cardi B – реперша, исполняющая треки с латиноамериканскими мотивами. Эта девушка – номер один в женском репе. Ее треки «I Like it», «WAP» и «Be Careful» просто разорвали трэп-мир США. На место уже устоявшейся «королевы рэпа» Nicki Minaj пришла талантливая Cardi, и взяла всевозможные музыкальные награды Америки: стала трижды обладательницей премии «Грэмми», Billboard Music Award, двух наград BET Awards, девятикратной обладательницей награды BET Hip Hop Awards, дважды обладателем iHeartRadio Music Awards, MTV European Music Award и многих других. Девушка замужем за известным репером Offset, с которым у них есть дочь - Калче Киари Сэфас. Но сейчас супруги находятся в натянутых отношениях. Надеемся, что у Cardi все наладится, и она и дальше с такой же силой будет разрывать все всемирные музыкальные чарты!

3. Jay –Z – поп-легенда, которая «держится на плаву» уже на протяжении 25 лет. Музыкальный продюсер и композитор писал популярные треки для таких известных артистов, как: Beyoncé, Rihanna, Kanye West и многих других. Его атмосферные треки Izzo и Ni**as in Paris всегда останутся в сердце у любителей трэпа 2010-х. Крайний альбом Jay-Z вышел в далеком 2017 году, и далее артист пока не выпускал ничего нового для своих слушателей. В общей сложности музыкант выиграл 22 премии «Грэмми», в основном, в качестве рэпера, и является рекордсменом по количеству альбомов, занимавших первое место в чарте Billboard 200 американского журнала Billboard. На данный момент, музыкант женат на американской певице Beyoncé, с которой у них есть старшая дочь Блю и двойняшки Руми и Сэр. Но артист проявляет себя не только с музыкальной стороны, но и с предпринимательской, владея компанией по продаже одежды Rocawear (1999), сетью роскошных спортивных баров 40/40 Club (2003), развлекательной компанией Roc Nation (2008) и технологической компанией Aspiro (2015). Он также распоряжается потоковым сервисом мультимедиа Tidal, и который, благодаря Jay-Z стал третьей по величине в мире компанией, занимающейся потоковым онлайн-вещанием. Фанаты легендарной личности, конечно, все еще надеются на феерическое появление спустя года новинок от артиста.

Так или иначе, в нашем мире все циклично. И что когда-то было популярно, возможно, будет в топе спустя десятилетия, но уже в ином окрасе и в другой адаптации к тому стилю времени.