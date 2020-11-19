«Часовой детства» - творческий вечер, посвященный 85-летию со дня рождения писателя Альберта Лиханова

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19 ноября 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Писатель Альберт Лиханов, фото соцсети

20 ноября 2020 года в Итальянском зале фамильного особняка семьи Тютчевых на Армянском переулке, где теперь располагается Российский детский фонд, пройдет творческий вечер «Часовой детства», посвященный 85-летию со дня рождения писателя Альберта Лиханова.

Председатель Российского детского фонда, прозаик, общественный деятель Альберт Лиханов всегда уделял особое внимание теме детства и юности. Формирование мировоззрения подростка, становление его характера, взаимоотношения с миром – вот проблемы, которые доминируют в произведениях автора. Присутствующие познакомятся с творчеством писателя и переосмыслят роль прозы Лиханова в контексте «военной» прозы, особенно прозы для юношества.

Во время своего выступления автор проанализирует состояние современной литературы для детей и юношества и даст оценку происходящего в обществе и стране. На творческом вечере будет представлен новый подарочный альбом «Мир детства Альберта Лиханова», посвященный жизни и творчеству юбиляра.

Мероприятие ориентировано на библиотекарей, писателей, филологов и широкий круг читателей. Со своими докладами о творчестве Альберта Анатольевича Лиханова выступит профессор, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой русского языка и литературы Вятского государственного университета Е.О. Галицких,, зампредседателя Правления СПР П.Г. Кренева, , доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка и литературы Эрджиейского университета в Кайсери (Турция) Севинч Учгюль, , член Союза писателей России, старший преподаватель Миланского государственного университета М.С. Сосницкая, а также Председатели отделений РДФ, заведующие библиотек, библиотекаре и преподаватели средней школы. Ведущая вечера –российский литературовед, критик, историк доктор исторических наук Л.У. Звонарева. Иногородние гости подключатся к разговору посредством конференцсвязи по технологии Zoom.

Пресс-служба

Российского детского фонда