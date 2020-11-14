Замдиректора цирка Никулина назвала главный страх Джигарханяна

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14 ноября 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: Армен Джигарханян, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Заместитель гендиректора цирка Никулина Лидия Самойлова рассказала, как помогала Армену Джигарханяну наладить продажи билетов в его молодом театре. По ее словам, он не мог бросить своих выпускников – начинающих актеров и взял за них ответственность.

«… он стремился к единоначалию уже тогда. Честно пытался понять детали, постичь, по сути, другую профессию. Что-то получалось, что-то совсем мимо, но удивительное дело: когда ты с ним работал, ты однозначно попадал под его феноменальное обаяние. Феноменальность его заключалась в том, что даже, когда ты видел ошибочность шагов Армена Борисовича, ты не мог им сопротивляться», - вспоминает она.

Самойлова отметила, что Джигарханян был очень одинок. Однажды она показывала ему новую квартиру, в углу которой актер заметил икону и серьезно сказал: «Кажется, я начал любить Бога. Знаешь, почему? Я стал бояться одиночества».

Джигарханян умер в ночь на субботу. Состояние здоровья актера не позволило врачам спасти его.